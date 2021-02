DS SPEZIA, Perplessi dalla ripresa contro i Viola

Mauro Meluso, ds dello Spezia, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio: "Le guerre si vincono alla fine e i cavalli di razza si vedono al traguardo. Siamo contenti del percorso, anche se con la Fiorentina è andata male, fatto fino ad oggi, visto che saremmo salvi se finisse adesso. Ma purtroppo non è così, e dobbiamo continuare a metterci furore, cattiveria e buone prestazioni. Altrimenti sarebbe un delitto per noi stessi e per i nostri tifosi".

Nel primo tempo stavate giocando meglio della Fiorentina.

"All'altezza delle altre partite, tranne forse a Crotone: propositivi, come siamo stati anche quando si è perso. Merito a Italiano e al suo staff per questo. Il secondo tempo di Firenze però ci ha lasciati perplessi, non abbiamo avuto la stessa intensità del primo tempo, c'è stato qualche errore tecnico. Noi per fare punti con queste squadre dobbiamo andare al 120%, e oltre a non averlo fatto abbiamo avuto assenze pesanti. Nelle ultime abbiamo fatto sei punti con Sassuolo, Milan e Fiorentina: ne avessimo fatti tre saremmo stati contenti comunque...".