DS BRENTFORD, Kayode può adattarsi al calcio inglese

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata di oggi la Fiorentina ha annunciato la cessione in prestito del terzino Michael Kayode al Brentford in Inghilterra. Un acquisto che è stato accolto così dal direttore sportivo del club Phil Giles "Michael è un giocatore che pensiamo possa adattarsi molto bene a questo club e alla natura fisica della Premier League. Lo abbiamo osservato per po' e, probabilmente, è stato un po' sfortunato nel giocare meno partite in questa stagione. - spiega Giles - La formula dell'accordo ci permette di integrarlo nella squadra e farlo adattare al calcio della Premier prima di valutare di rendere permanente la sua esperienza qui in estate".