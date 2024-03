DIGITAL CUP 2024, In programma l'11 aprile a Coverciano

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'11 aprile a Firenze, al Centro Tecnico Federale di Coverciano, andrà in scena la Digital Cup 2024 con la Nazionale Italiana Comunicazione Digitale che sfiderà la Nazionale Italiana Comici per aggiudicarsi la seconda edizione del trofeo.

La giornata prenderà il via alle 10:30, con un convegno che prevede diversi panel di confronto sui differenti aspetti che legano lo sport, la salute, l’innovazione, il digitale, divenuti universi ormai sempre più interconnessi. Tra i presenti figureranno Francesco Di Costanzo, Presidente Nazionale Italiana Comunicazione Digitale, PA Social e Fondazione Italia Digitale, e Salvatore Ferrara, Presidente della Nazionale Italiana Comici.

Parteciperanno all’iniziativa, tra gli altri, gli ex-calciatori Igor Protti, Mark Iuliano, Paolo Cannavaro e Stefano Mauri, il calciatore Leonardo Blanchard, il giornalista Andrea Pennacchioli, l’attore Gian Marco Tavani e molti tra i più apprezzati comici italiani. L’iniziativa ha come obiettivo quello di raccogliere fondi per la Fondazione De Marchi ETS, a sostegno del progetto “Un Ospedale Mica Male” per la realizzazione del reparto di pediatria più bello e accogliente del mondo, all’interno del nuovo Policlinico di Milano, e di fare divulgazione e sensibilizzazione sui temi del digitale.