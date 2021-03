DI NATALE, Vlahovic è da Real o Barça tra un anno

L'ex attaccante dell'Udinese Antonio Di Natale ha parlato in diretta a 'Zona Mista' su Rtv38. Queste le sue parole: "In questo momento qua serve il gruppo e fare più punti possibili. Fare spogliatoio, perché poi alla fine chi salva la squadra sono i giocatori che vanno in campo. Mi dispiace molto per Prandelli. Cambiare sempre l'allenatore non è un bene. Alla fine un giocatore se ne frega se viene cambiato sempre l'allenatore, pensa che non sia mai colpa sua".

Sulle pressioni: "E' una decisione del mister. Lui era un tifoso, è tornato perché voleva aiutare la squadra. E' una grandissima persona e un grandissimo allenatore".

Sulla Fiorentina: "C'è anche tanta paura. Ci sono tante squadre che corrono. Io quando giocavo a Udine mi ricordo che cercavamo di arrivare il prima possibile a quaranta punti. La Fiorentina non se l'aspettava. Se in tre anni cambi tre allenatori vuol dire che ci sono dei problemi. I giocatori sono buoni, ma il problema parte da lontano. Molti di loro stanno rendendo meno".

Su Vlahovic: "Adesso ci sono poche bandiere. Il calcio è cambiato. Vlahovic è un fenomeno, tra un anno può giocare nel Real Madrid o nel Barcellona. La Fiorentina è una società importante ma non so se riuscirà a trattenerlo. Per me all'età che ha in Serie A è uno dei più pronti. Se non fa gol lui la Fiorentina fa fatica".

Su Ribery: "E' un campione, la Fiorentina non può fare a meno di lui. Lo vedo fisicamente bene. I viola devono puntare su di lui per la salvezza".

Su Amrabat: "E' una mezzala. Un po' come Inler, di forza di qualità. Quando le cose vanno male però anche quello bravo si vede meno. Anche cambiare sempre modulo non è un bene. E' un giocatore da Fiorentina".