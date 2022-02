DI MICHELE, ACF in Europa con un po' di continuità

L'ex calciatore David Di Michele, ora allenatore dell'Under 17 del Frosinone, ha parlato di Dionisi (prossimo avversario dei viola) da ex compagno di corso a Coverciano: "Ho fatto il corso con Dionisi e non è una sorpresa perché ovunque è andato ha fatto belle cose, motivo per il quale è stato preso dal Sassuolo, è uno dei talenti che ci sono. Italiano ha fatto anche meglio di Dionisi, perché a Spezia ha fatto cose strepitose e tutte e due danno vita ad un bel calcio che però non è facile far assimilare ai propri giocatori e in quello è la loro bravura. Attacco senza Vlahovic? Vlahovic è stata una mossa obbligata per quella cifra, che a giugno non avresti preso. Dispiace per i tifosi anche perché è andato alla Juve ma i dirigenti hanno investito in altri giocatori tra cui Piatek. Bravo Italiano con il suo gioco a mettere il polacco in condizione di esprimersi al meglio e lui a sfruttare l'occasione. Attacchi? Sarà una partita bella e avvincente, nel reparto offensivo c'è da divertirsi, c'è anche Cabral che dove è andato ha fatto bene perciò dopo un po' di ambientamento darà soddisfazioni anche alla Fiorentina. Viola da Europa League? Roma e Lazio hanno alti e bassi mentre la Fiorentina ora sta dando continuità, in questo campionato non c'è nulla di scontato perciò basta un po' di continuità. Futuro? Ora è il quarto anno che sono al Frosinone e il prossimo anno spero in qualcosa di più, una Primavera o una prima squadra, perché la mia gavetta è stata giusta ma è arrivata al termine e devo misurarmi con il calcio dei grandi. Quest'anno ho avuto grandi difficoltà perché per il Covid i ragazzi sono stati fermi un anno e mezzo".