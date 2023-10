DI LIVIO, Deluso da questa generazione. Vanno puniti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore della Fiorentina Angelo Di Livio è intervenuto ai microfoni di cityrumors.it per parlare della tristemente nota vicenda del calcioscommesse che sta colpendo il mondo del nostro calcio. Ecco le sue parole piene di amarezza e delusione: "Sono deluso da questi giovani calciatori, da questa generazione che c’è adesso. Perché è una generazione di bambini viziati, e non uso il termine bambini a caso, perché solo i bambini possono permettersi di fare certe cose senza conoscere le conseguenze perché imparano. Ma loro non sono bambini, sanno bene quello che fanno e sanno altrettanto bene che se lo fanno sbagliano. E’ una generazione di viziati e non la capisco proprio. Sanno che c’è un divieto, che non possono fare queste cose, che ci sono delle regole e che sono soprattutto da esempio.

E che fanno? Scommettono sulle gare? Ma per favore. Non ci sono esperti che vigilano? Non è che uno può stare a seguirli col bastone e dargli la bastonata, sanno bene ognuno di loro cosa si può fare o meno, devono imparare gestirsi altrimenti diventa difficile. La punizione gli va data, non c'è dubbio. Verranno puniti e non giocheranno per un po’. Devono capire che hanno fatto un grave errore”