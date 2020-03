DI GIORGI, Franchi? Apertura dalla Sovrintendenza

La deputata del PD, Rosa Maria Di Giorgi, ha parlato così dopo la proposta di legge sugli stadi comunali che, con il collega Stefano Lepri, ha depositato oggi stesso in Parlamento: "Io ho fatto l'assessore alla cultura e quindi credo di poter allontanare da me qualsiasi sospetto di persona non attenta ai beni culturali perché sono parte della mia vita. Bisogna sempre utilizzare una riflessione in modo da essere all'altezza di poter risolvere i problemi di questi beni in giro per l'Europa come il Franchi e il Flaminio. Sono aree pregiate all'interno delle città soprattutto per quanto riguarda Firenze e non possiamo permetterci di far degradare la zona abbandonando lo stadio. Dobbiamo cercare di capire che interventi sono necessari. Abbiamo una proprietà che ha voglia di investire e quindi come si fa a non pensare di poter intervenire sul Franchi? C'è il bisogno di fare un piccolo aggiustamento: quindi possiamo provare a lavorare sul fronte degli stadi comunali. Gli stadi italiani hanno un'età media di 64 anni, Commisso ha giustamente fretta. Abbiamo un imprenditore che viene dagli Stati Uniti e che purtroppo si sta scontrando con i nostri percorsi burocratici. Questo Franchi non si può toccare allora è stato costretto ad analizzare l'opzione Mercafir che però è un mondo complesso dove c'è un investimento importantissimo da fare e Commisso forse si è trovato davanti ad una difficoltà economica. Poi ci sono anche altre idee fuori dall'area metropolitana. La cosa più semplice da fare, con un po' di impegno da parte della sovrintendenza e con una modifica normativa che è possibile, è lavorare sul Franchi. Questa opzione può essere percorribile ma bisogna che il ministero non si chiuda a riccio. Oggi ho visto un'apertura da parte del Sovrintendente. Anche il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, nella parte finale della lettera dice che sosterrà qualsiasi cosa che riguarda la ristrutturazione o abbattimento in parte del Franchi. Presto sentirò il Presidente della Fiorentina".