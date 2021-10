DI GENNARO, Viola meritano di incassare da Vlahovic

Nel suo consueto intervento del giovedì a Stadio Aperto, trasmissione pomeridiana di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato dell'attualità calcistica, analizzando anche la questione relativa a Dusan Vlahovic. Queste le sue dichiarazioni: "Non c'è un attaccante che possa sostituirlo. Il terminale offensivo che ha rigenerato questa squadra è Vlahovic, che detta i tempi alla squadra. Non è una situazione semplice; Commisso ha fatto la sua parte in maniera forte perché quell'offerta, a quell'età, è difficile da rifiutare".

Aveva fatto dichiarazioni d'amore verso la Fiorentina come Kessié per il Milan

"Non ha rinnovato a cifre elevatissime. Dovesse andar via, la Fiorentina deve prender i soldi che merita. Non mi meraviglia più niente di questo calcio, ma dobbiamo prenderne atto".

Partisse Vlahovic già a gennaio, chi prenderebbe al posto del serbo?

"Lucca, punterei sui giovani italiani. Ma potrebbero prendere anche un secondo giocatore".