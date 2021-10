DI GENNARO, Viola da Europa League con Berardi

Antonio Di Gennaro è intervenuto durante Stadio Aperto. Durante il suo intervento l'opinionista ha parlato anche di Fiorentina e di possibili risvolti di mercato: "Con Berardi la Fiorentina potrebbe lottare per l'Europa League. Non solo lui, però, perché è inutile nascondersi: Vlahovic sta subendo quanto è successo. Le frasi che ha detto in ritiro sono state una bella botta per tutto l'ambiente. Italiano aveva chiesto più di un esterno sin da giugno, il suo gioco si basa molto su di essi".