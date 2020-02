DI GENNARO, Spalletti? Lo vedrei bene in viola

Nel corso del pomeriggio di TMW Radio, durante Stadio Aperto, l'opinionista Antonio Di Gennaro ha commentato i temi principali in casa Fiorentina:

Caso Commisso: non sarebbe stata più utile una sua sparata contro il sistema burocratico? "In questa situazione burocratica quasi nessun club italiano avrà possibilità di crescere in maniera importante. La Roma sullo stadio è ferma da 10 anni... All'estero per ogni gara c'è il pienone, in Italia non si è fatto nessun passo in avanti sulle infrastrutture, che restano inefficienti. A Bari, per esempio, ci sono due stadi inadatti e mancano i campi di allenamento. la bravura di Commisso sta nell'aver costruito, prima di ogni altra cosa, il centro sportivo".

Su che panchina vedresti bene Spalletti? "Dal punto di vista del campo è uno dei migliori, qualcosa scricchiola a livello di gestione dei rapporti. Spalletti è uno che sa fare il suo mestiere, se Conte si trova lì è anche grazie alle due qualificazioni in Champions League che l'Inter ha centrato nel ciclo precedente. Non so se sia un vincente o meno, ma alla Roma ha fatto grandi cose. Lo vedrei bene anche, ad esempio, ad allenare Napoli e Fiorentina".