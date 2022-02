DI CHIARA, Viola, sbaglio nella gestione del finale

Intervistato da TMW Radio, Alberto Di Chiara analizza così il ko della Fiorentina contro il Sassuolo: “È stata una partita combattuta tra due squadre che giocano in maniera speculare. Sono molto più brave quando attaccano che quando difendono. Prendere gol al 94’ fa male, è stata una partita equilibrata in cui la Fiorentina avrebbe potuto vincere e questo ko non ci voleva. La gestione di quei due minuti è stata sbagliata. Avere la rabbia per recuperare e poi mollare gli ultimi due minuti è stato un errore”.