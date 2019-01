DESOLATI, Pjaca? Basta prestiti: serve gente pronta

L'ex attaccante della Fiorentina Claudio Desolati ha commentato la situazione relativa a Marko Pjaca: "Solo giocando con continuità troverà la forma, poiché non è l'allenamento ma la partita vera e propria a contare in certi casi. Io credo, inoltre, che sia meglio comprare giocatori meno conosciuti ma pronti, senza andare a cercarli in prestito. Calciatori che hanno avuto problemi fisici come Pjaca non li prenderei".