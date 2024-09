DEL RE, Chiarezza sul Franchi: ecco le richieste

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Con una nota stampa sul sito ufficiale del Comune, Firenze Democratica risponde alle dichiarazioni di stamani di Rocco Commisso, quando il presidente della Fiorentina ha toccato anche il tema stadio e del dialogo col Comune circa il rifacimento del Franchi. Questa la nota stampa contente le dichiarazioni di Cecilia Del Re, Leonardo Calistri e Serena Berti di Firenze Democratica:

Questa la richiesta di accesso agli atti depositata in data odierna:

La sottoscritta consigliera comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 43 secondo comma del Tuel:

- preso atto che in un’intervista rilasciata al corriere fiorentino in data odierna, il presidente della ACF Fiorentina, Rocco Commisso ha affermato che: “Tra ottobre e novembre dello scorso anno abbiamo presentato a Nardella una proposta di sostegno nella realizzazione di quello che era il progetto completo dello stadio, perché il Comune non aveva e probabilmente non ha ancora tutti i fondi per farlo, in cambio di una concessione lunga, della gestione, dell’affitto… non abbiamo mai ricevuto una risposta ufficiale”;

- ⁠preso atto che, sempre in data odierna, l’ex sindaco Nardella, attraverso una nota letta da Toscana Tv, ha affermato che: “Dopo la manifestazione di volontà di contribuire alla realizzazione del nuovo Franchi noi abbiamo mandato una lettera scritta in cui accettavamo la proposta e ci mettevamo a disposizione per portarla avanti. Abbiamo anche scritto al Ministro Abodi tanto che si sono svolti alcuni incontri tecnici a Roma con i dirigenti del Comune. È tutto documentato, sia le lettere che gli incontri”;

- ⁠appreso da notizie di stampa dello scorso dicembre 2023 (https://www.labaroviola.com/batosta-per-commisso-laffitto-del-franchi-potrebbe-passare-da-1-milioni-a-15-milioni-allanno/233136/) che “Palazzo Vecchio ha affidato una consulenza all’Istituto di credito sportivo per valutare quale sarebbe il valore dell’affitto del Franchi una volta realizzati i lavori”;

CHIEDE

che le venga consentito l’accesso ai seguenti atti, comprensivi di eventuali allegati:

1) proposta o altro atto in ordine al possibile sostegno in ordine ai lavori al Franchi trasmesso da ACF Fiorentina al Comune di Firenze;

2) risposta dell’amministrazione;

3) lettera del comune al ministro Abodi;

4) richiesta all’istituto per il credito sportivo di una perizia per la valutazione del canone di affitto/concessione del nuovo franchi;

5) perizia rilasciata dall’ICS in esito alla richiesta di cui al punto che precede;

6) convenzione per l’utilizzo dello stadio franchi stipulata tra Fiorentina e Comune per la stagione 2024/25;

7) atto di nomina del Rup per i lavori al Franchi;

8) cronoprogramma dei lavori. (s.spa.)