De Zerbi smentisce le voci: "Mi fate passare come un criminale. Milan? Mai sentito"

Dopo le voci e le indiscrezioni che si sono rincorse in questi giorni su un clima teso in casa Marsiglia, il tecnico dell'OM Roberto De Zerbi in conferenza stampa ha voluto respingere le accuse: "Oggi sono molto felice di essere l'allenatore dell'OM perché amo le polemiche. Ho avuto una settimana davvero brutta come tutti gli altri. Devo tirare fuori il meglio dai miei giocatori. A Parigi ho detto di essere orgoglioso dei miei giocatori, anche contro il Lens, a Nizza li ho abbracciati tutti. Quando perdi certe partite senza dare tutto, mi dà fastidio ma sempre per il bene del club e sempre con rispetto. Le cose di questa settimana sono normali e succedono in ogni spogliatoio. A Marsiglia esce, altrove no: solo questa è la differenza. Il club l'ha accettato perché Pablo Longoria era in riunione e mi ha sempre sostenuto. Hojbjerg, Rabiot, Bennacer, giocatori che non amano parlare molto, sono venuti tutti a parlarmi e a dimostrarmi che erano con me".

Nessuna smentita in questo caso, De Zerbi conferma quanto è avvenuto: "Non accetto che le cose siano fatte al di sotto del nostro livello massimo. Cerco sempre di guidare l'OM verso l'obiettivo finale anche se alcuni di voi mi fanno sembrare un criminale. A volte sono stato troppo gentile con i giocatori. Benatia, che avrebbe un ruolo di mediatore, a volte è più duro con i giocatori. Leggere questo genere di cose mi ha infastidito. Dire che i giocatori sono contro di me è falso".

Il tecnico ha invece smentito le voci sul Milan: "Ognuno è libero di dire quello che vuole. Nessuno mi ha chiamato, nessuna squadra. Come ho sempre fatto, non parlo o flirto con nessuna squadra. La mia intenzione è di restare qui per molti anni. I matrimoni si fanno a due, vedremo come finirà la stagione. La notizia sul Milan? Ho detto che non era vera con forza. Non ho parlato con nessuno e non parlo con nessuno".