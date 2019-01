DE SISTI, Mercato? I fiorentini meritano di più

Il grande ex viola Giancarlo De Sisti si è soffermato tra le altre cose sulla gara di domani a Verona: “Il Chievo col nuovo allenatore si è dato una fisionomia diversa. E’ una squadra che va rispettata e non sottovalutata, perché puoi dominare la gara ma faticare a vincere. L’importante è convincere, non farsi sottomettere. Quest’anno non ho mai visto la Fiorentina sottomessa.Il colombiano è un tocco di classe aggiuntivo alla squadra. Insieme a Chiesa e Simeone può formare un bel trio d’attacco. Muriel è un bel rinforzo perché ha una tecnica invidiabile e una bella corsa. Non so se le parole di Pioli e Corvino circa il mercato in entrata chiuso siano un bluff… Credo che la gente di Firenze meriti di più”.