DE SANTIS, Nico ancora non si è espresso al massimo

L'operatore di mercato e esperto di calcio sudamericano Lorenzo De Santis ha parlato oggi del mercato che si aspetta dalla Fiorentina e in generale dalle italiane: "Credo che la Fiorentina per essere competitiva nel campionato debba puntare su un mix tra giocatori esperti e più giovani. In generale mi aspetto un mercato condizionato dalle difficoltà economiche. Si punterà su operazioni "fantasiose", con parametri zero e altre formule che consentano di non appesantire molto i bilanci. Nico Gonzalez? In Copa America sta giocando al posto di Di Maria e questo qualcosa vorrà dire; il CT Scaloni stravede per lui ma ancora non ha fatto vedere tutto il suo potenziale in questo torneo. Rimanendo al panorama argentino, dei profili interessanti sono Gonzalo Montiel e Marcelo Weigandt, due giocatori già con due quotazioni non banali ma che si possono portare via a buone cifre. In Copa America mi sta stupendo il colombiano Rafael Santos Borré, giocatore che non capisco come mai sia stato snobbato dalle grandi d'Europa. Dalle Mura? Ho avuto l'opportunità di seguirlo nei sei mesi alla Reggina ed è un giocatore interessante sia per l'età (classe 2002) che per le caratteristiche (difensore centrale mancino che dimostra gran personalità)".