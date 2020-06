DE MAGISTRIS, Stadio? Per me non si farà nulla

L'ex campione di pallanuoto nonché grande tifoso viola, Gianni De Magistris, ha parlato di Lazio-Fiorentina e non solo: "Servirà determinazione, perché contro il Brescia nonostante l'evidente abisso tecnico tra le due squadre non siamo riusciti a vincere. Dopo essere stati tre mesi a casa sarà ovviamente importante la preparazione fisica, più della testa. Stadio nuovo? Credo non se ne farà nulla, visti i troppi vincoli sia a Campo di Marte che a Campi Bisenzio".