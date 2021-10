DE MAGISTRIS, Caso Vlahovic può turbare i compagni

Gianni De Magistris, ex campione di pallanuoto, è intervenuto per dire la sua sulla vicenda Vlahovic. Queste le sue dichiarazioni: "Non so se fosse giusto mettere in piazza la cosa. Per me sulla società pende una colpa perché sembra che la vicenda Chiesa non abbia insegnato niente. La Fiorentina non ha comprato un vice-Vlahovic, Kokorin non può esserlo. E' convenuto, di conseguenza, rendere pubblica questa vicenda? Perché la bomba poi deflagra e crea feriti. Ovviamente parlo in senso figurato, ma tutto ciò può turbare anche i suoi compagni che lo vedono rifiutare offerte allettanti quando loro magari guadagnano cifre ben inferiori".