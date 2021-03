DE CANIO, Viola caricati di troppe responsabilità

Mister Luigi De Canio si è così espresso sulle vicende più attuali in casa Fiorentina: "Ad inizio stagione davo i viola come possibile sorpresa, poi però forse è andata come ha detto Prandelli e cioè che questa squadra è stata caricata di troppe responsabilità. Senza contare le difficoltà legate alla pandemia. Arrivati a questo punto i valori importanti non bastano più, servono umiltà e buona volontà. Spezia e Benevento? Nel loro caso la stagione si giudica in maniera diversa pur avendo più o meno gli stessi punti della Fiorentina perché, semplicemente, partivano con l'obiettivo di salvarsi".