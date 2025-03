Date calciomercato, i dubbi di Marianella: "Perché chiuderlo due settimane?"

Il giornalista e telecronista Sky Sport Massimo Marianella ha qualcosa da ridire sulle date scelte per il prossimo calciomercato estivo. La FIGC ha infatti comunicato nella giornata odierna la scelta di aprire una mini sessione dal 1° al 10 giugno per poi chiudere e riaprire a luglio. Marianella ha detto: "Perché chiudere? Io mi sono innamorato del calcio inglese, negli anni ’70 e ’80 era aperto sempre tranne l’ultimo mese. E non è che fosse un dramma. Per me, se apri il calciomercato il 1° giugno, non ha senso chiuderlo due settimane.

Anche perché poi gli affari quelli veri si fanno l’ultima settimana e gli ultimi giorni, altra cosa strana perché si aspettano i saldi di fine stagione. Ricordo l’Arsenal di Wenger che comprava i giocatori nelle ultime due ore di mercato. Quello secondo me è un errore: se decidi di programmare, decidi subito chi prendere e lo fai ambientare. Questa chiusura di due settimane, o venti giorni, mi sembra senza troppo senso. Chiude a campionato iniziato? C'è anche un vantaggio: se si rompe qualcuno, si può tornare sul mercato per un'alternativa".