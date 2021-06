Dall'Olanda rimbalza la voce di un interessamento della Fiorentina per il 25enne messicano Erick Gutierrez, centrocampista del PSV Eindhoven. Voetbal International scrive che Gutierrez non è più nei piani della squadra olandese e che la Fiorentina dunque ci sta pensando, anche se i tanti infortuni patiti negli ultimi anni non aiutano nella trattativa.