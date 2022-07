DAL RITIRO, Quarta e Nico pazzi per Alvarez

Per mesi sogno proibito della Fiorentina, adesso protagonista al Manchester City: alla sua prima gara ufficiale coi citizens Julian Alvarez ha timbrato il cartellino; l'attaccante ex River Plate ed accostato con frequenza ai viola nelle scorse finestre di mercato ha esordito in Community Shield contro il Liverpool siglando il gol del momentaneo 1-1 (gara poi vinta 3-1 dai Reds con rete anche dell'ex viola Salah). A osservare le gesta di "araña", come lo chiamano in Argentina, proprio due connazionali che Julian avrebbe potuto incontrare in viola: come mostrano le loro stories Instagram, Nicolas Gonzalez e Lucas Martinez Quarta (impegnati in Austria con la Fiorentina) hanno guardato insieme la sfida di supercoppa inglese, esultando ampiamente al gol del compagno di nazionale che sarebbe potuto essere anche compagno di club.