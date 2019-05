D. SIMEONE, Gio? Lo allenassi ora sarebbe un male

Parlando a Fox Sports Argentina, Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid e padre dell'attaccante viola Giovanni Simeone, ha parlato anche delle prestazioni del figlio, e della possibilità di allenarlo un giorno: "Burgos (il vice, ndr) me lo chiede costantemente, ma credo che ora non farebbe bene a Gio: sarebbe esposto ad attenzioni di cui non ha bisogno, è necessario che cresca ancora, come sta avvenendo in Italia. Dovrà costruirsela, questa occasione: non ho dubbi su di lui come calciatore, ma ora deve finire il percorso. Un giorno potrebbe succedere, chissà. Non so se merita la Nazionale, mancherei di rispetto a Scaloni nel rispondere. Da padre direi di sì: ha vissuto alti e bassi, come ogni attaccante, e quest'anno ha segnato poco però lavora e si sacrifica molto per la squadra, e non vedo tanti attaccanti così in giro. Chi ha uno del genere è sempre una squadra migliore, e di questo ne sono certo".