D. LIPPI, Ribery sta bene: vive di emozioni. Soffre...

L'agente di mercato e intermediario Davide Lippi ha parlato a TMW Radio nella trasmissione Stadio Aperto sulla situazione di Ribery: "Franck sta bene, come i giocatori di un certo tipo soffre la mancanza e la lontananza dal calore delle persone, è atleta che vive di emozioni e passioni. Ha sofferto e soffre questo, ma come atleta e umano è un campione che dà sempre tutto dal primo all'ultimo, anche l'anno scorso ha dimostrato di aver messo a disposizione la sua esperienza e la sua classe in campo ma anche fuori. La Fiorentina non sta vivendo un momento semplice, ma non si tirerà indietro proprio ora: si prenderà le responsabilità come ha sempre fatto in carriera. Secondo me usciranno presto dalle difficoltà".