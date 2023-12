D'AGOSTINO, EL per i viola, perché non crederci?

FirenzeViola.it

© foto di Alessio Bompasso

Gaetano D'Agostino, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato anche del momento della squadra viola intervistato da TMW Radio, in particolare delle speranze di qualificazione alla prossima Europa League: "È vero che manca l'attaccante di peso, spietato in area, e alla lunga la Fiorentina può pagare la mancanza di un vero bomber. Ma se sei lì nonostante tutto, perché non crederci? Io credo che Italiano sia ambizioso e un pensierino lo stia facendo anche lui".