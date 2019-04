CT SVIZZERA, Behrami alla Juventus in futuro

Ottmar Hitzfeld, commissario tecnico della Svizzera è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. Il CT parla anche di Valon Behrami, un giocatore di cui non può fare a meno: "Valon è uno dei giocatori più importanti per la mia rosa. Non vorrei mai affrontare una squadra che ha in organico Valon. È un giocatore importantissimo, non smette mai di lottare, correre, è veramente un grandissimo calciatore. Con lui posso trovare le soluzioni a tanti problemi: se mi serve un difensore uso lui, stessa cosa per il centrocampista o l'esterno. La Juventus, purtroppo, ha perso la possibilità di avere un grandissimo giocatore. Ma la Fiorentina è una buonissima squadra. Però in futuro Valon potrà arrivare alla Juve. Valon stesso ha detto 'sono appena arrivato, non posso andarmene ora'. La Fiorentina lo ha preso e pagato tanti soldi e quindi lui vuole ripagare chi gli ha dato fiducia. In Inghilterra troppe cose non funzionavano, anche dal punto di vista privato. Ora la priorità è far bene con la Fiorentina, in futuro magari va davvero alla Juve...".