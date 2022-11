CT POLONIA, Zurko? So cosa può dare chi gioca meno

Czesław Michniewicz, ct della Polonia, ha parlato al portale polacco Meczyki, in vista delle convocazioni per Qatar 2022 che verranno pubblicate questo giovedì: "In Qatar abbiamo intenzione di portare quattro portieri, cinque centrali, quattro terzini, sei centrocampisti, tre esterni e quattro attaccanti. Dovremo scegliere in base a questo. Giocatori come Bednarek, Glik e Zurkowski sono scesi in campo nell'ultima partita contro il Galles. In questo periodo nessuno di loro sta giocando, ma questo non siginifica che non potranno essere convocati. Non siamo un paese ricco di talenti e non possiamo rinunciare troppo facilmente a questi giocatori. Tolto il giovane Zurkowski, i calciatori nominati rappresentano il fulcro di questa nazionale. Un calciatore acquisisce un valore diverso se ha esperienze ed è in salute, pur non giocando nel suo club di appartenenza. Sicuramente posizioni impegnative come quelle degli esterni devono essere ricoperte da giocatori con il ritmo partita. Ma in altre posizioni devono esserci uomini esperti, ecco come si costruiscono le squadre migliori. Per questo motivo non ho paura delle mie scelte. So cosa possono fare i miei calciatori che giocano di meno: prima un brav'uomo, poi un bravo calciatore".