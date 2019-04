Clamorosa notizia proveniente dall'Inghilterra: secondo i tabloid britannici, Cristiano Ronaldo (27) starebbe pensando ad un clamoroso ritorno in Inghilterra, dati i pochi trofei vinti nell'esperienza al Real Madrid. Il portoghese avrebbe rilasciato queste indiscrezioni ad alcuni amici molto vicini, affermando di voler giocare di nuovo per il Manchester United. Difficile esprimersi sull'attendibilità della notizia: da un lato l'esperienza madridista si sta rivelando poco produttiva a livello di titoli (non certo di rendimento personale, ndr), dall'altro, appare difficile che un giocatore di tale calibro possa gettare così la spugna e, soprattutto, non sembrano tante le squadre capaci di rilanciare i quasi 100 milioni di euro spesi dal Real appena 3 anni fa.