CRISCITIELLO, Per Chiesa saranno giorni decisivi

Nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb.com, il giornalista Michele Criscitiello ha parlato anche del talento di Federico Chiesa. Ecco quanto scritto: "Saranno giorni decisivi, negli States, per il futuro di Federico Chiesa che anche di persona, alla nuova proprietà, farà presente che la sua volontà è quella di giocarsi una chance in un club che disputi la Champions League. Commisso, però, ha rilasciato dichiarazioni di impegno morale nei confronti della piazza e rimangiandosi la parola rischierebbe di ottenere un effetto boomerang. Chiesa val, almeno, 80 milioni di euro. La Fiorentina dovrebbe accettare l'offerta e con quei soldi fare parte del mercato per rinforzare una squadra che ha bisogna di almeno 6-7 calciatori importanti. Oggi la viola è un cantiere aperto. In costruzione. Il tempo c'è ma anche Montella ha bisogno di lavorare con la squadra che avrà a disposizione in campionato per togliere ogni alibi a squadra e staff tecnico. Chiesa è all'apice della sua carriera. Non ha un agente ma un padre che fa gli interessi del figlio. Oggi restare a Firenze potrebbe non essere la scelta giusta e anche la società sa bene che le cifre proposte oggi potrebbero non tornare domani".