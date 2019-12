CRISCITIELLO, "Bravo" Pradè: così si perde passione

All'interno del suo consueto editoriale del lunedì mattina, il direttore di TuttoMercatoWeb Michele Criscitiello ha commentato anche il delicato momento che sta vivendo la Fiorentina, reduce da quattro sconfitte consecutive. Ecco le sue parole: "In un mare di guai è finita la Fiorentina. Sconfitta anche a Torino, Commisso sta dando ancora fiducia a Daniele Pradè che, a sua volta, blinda l’allenatore. I problemi non sono solo di Montella ma così la Fiorentina non può andare avanti. Si sta perdendo tutto l’entusiasmo generato dall’arrivo di Commisso e Barone. Persone serie e grandi imprenditori. Purtroppo il calcio è l’unica azienda senza regole. Se ne stanno accorgendo anche loro. Complimenti a Pradè che riesce a tenere inchiodato in panchina Montella. In altre situazioni si era cambiato per molto meno. I viola non hanno gioco e non ottengono risultati. La squadra non c’è con la testa e neanche con le gambe. Il tempo sta scadendo, anche qui, ma Commisso non può pensare di arrendersi già a inizio dicembre".