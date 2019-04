CRESPO, Magari in futuro allenerò a Firenze...

Hernan Crespo, che di recente ha annunciato il suo passaggio in India, ha parlato anche di Fiorentina ai microfoni di Radio Blu: "Firenze e la Fiorentina sono una bella piazza con cui in passato ho avuto alcune trattative in ponte. Alla fine, però, non se ne è fatto di nulla e non ho mai vestito il viola. Ripeto mi piace Firenze, e non escludo che magari in futuro se dovessi diventare allenatore potrei prendere in considerazione nuovamente un'ipotesi dalla Fiorentina".