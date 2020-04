COVID-19, Attiva task force per disagio dei giovani

Una task force per rispondere al problema del disagio vissuto da giovani e famiglie toscane in piena emergenza per il Coronavirus: è il progetto promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, che vede impegnati in prima linea l’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer, l’Ordine degli psicologi della Toscana, il Comune di Firenze con il gruppo Youngle e App to Young, l’applicazione per il disagio giovanile ideata dalla Fondazione Fiorenzo Fratini insieme all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Un momento così drammatico e di grande confusione come quello attuale, in cui tanti giovani si vedono costretti ad un isolamento forzato, può infatti generare un forte malessere e un disagio psicologico in tante famiglie. Per questo l’Ufficio scolastico regionale della Toscana ha avviato in breve tempo un progetto articolato che vede agire in sinergia le eccellenze del territorio toscano nella gestione del supporto psicologico.

L’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer fornirà sostegno psicologico alle famiglie con i bambini a casa, attraverso un numero telefonico dedicato, lo 055 5662547, che sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30, e attraverso l’indirizzo mail supportopsicologico@meyer.it. Anche l’Ordine degli psicologi della Toscana mette a disposizione dei cittadini un servizio ad hoc per i maggiorenni, la “Linea telefonica Covid-19”, operativa tutti i giorni dalle 9 alle 19 ai numeri 3316826935 e 055 3282200. Per assistere nello specifico il malessere degli adolescenti sarà invece attiva App to Young, un’App unica in Italia, che integra al suo interno un servizio di chat peer to peer, e che vede in prima linea il Gruppo Youngle, il servizio di ascolto e aiuto on line del Comune di Firenze promosso dal Comune di Firenze e dalla Regione Toscana rivolto agli adolescenti e gestito dai loro coetanei, con la supervisione e l’accompagnamento della psicoterapeuta Federica Gamberale e con il coordinamento dal responsabile dell'Ufficio comunale Progetti innovativi Stefano Alemanno. Il servizio di ascolto e counseling online è attivo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 20 e dalla domenica al giovedì dalle 21 alle 23, ed è utilizzabile all’interno dell’applicazione App To Young, scaricabile gratuitamente da Google Play.