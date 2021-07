COSENZA, In caso di B è Goretti il ds prescelto

Sarà nuovamente Serie B o, per come decretato dal terreno di gioco, Serie C? Se lo chiedono i tifosi del Cosenza, seguendo con ansia le vicende del Chievo al cui destino è strettamente legato quello della loro squadra del cuore. Sarà una settimana decisiva, la società calabrese ha presentato la documentazione necessaria per essere riammessa in Serie B. In tal caso, l'uomo da cui ripartire dovrebbe essere Roberto Goretti, ex obiettivo della Fiorentina come ds: sarebbe lui il prescelto dal presidente Guarascio. Lo riporta Tuttosport.