CORVINO, Difesa viola, sono tutti ragazzi miei. Rebic...

FirenzeViola.it

Intervenuto oggi assieme al ds Trinchera in conferenza stampa, il direttore generale dell'area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino ha fatto il punto sulle operazioni di mercato condotte dal club salentino, facendo riferimento anche a un ex viola come Ante Rebic (approdato in estate al Lecce) e ad alcune vicende legata all'esperienza del dirigente a Firenze: "Rebic? La prima volta gli ho detto che l'ho fatto arricchire vendendolo al Francoforte, ora deve rinunciare a qualche soldo. Era una battuta. Tre anni fa ha vinto lo scudetto col Milan segnando tanti gol. Ho chiamato Pioli e gli ho chiesto se Rebic è più prima punta o esterno. Si è adeguato alle condizioni da Lecce, così è un nostro nuovo calciatore. Il nostro monte ingaggi? Già a Firenze il problema mio erano le plusvalenze: tutti ne parlano in maniera negativa.

Le plusvalenze invece sono dei dati positivi. Nessuno si mette i soldi in tasca". Infine Corvino ha dedicato una battuta anche sulla Fiorentina: "L'altro giorno ho visto portiere e difesa della Fiorentina: Terracciano, Comuzzo, Ranieri, Pongracic e Biraghi sono ragazzi miei. E Milenkovic se n'è andato".