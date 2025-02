Corsa Champions, Capello non esclude i viola: "Sono sempre lì, è ancora lunga"

L’ex tecnico della Roma Fabio Capello ha parlato a La Gazzetta dello Sport e tra i temi trattati ha parlato anche della corsa alla Champions League nel campionato di Serie A. Ecco le sue valutazioni in merito: “La Juventus favorita per l'ultima piazza in Champions? Calma, la Lazio mi piace molto, è un gruppo unito che gioca bene. Il Milan vincendo il recupero sarebbe a due punti, così come se la spuntassero i rossoblù. Senza dimenticare la Fiorentina che è sempre lì. Insomma la corsa è ancora molto lunga”