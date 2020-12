CONVOCATI, Out Duncan ed Eysseric, c'è Krastev

Sono stati resi noti i convocati della Fiorentina per la gara di domani pomeriggio contro il Verona. I viola, dopo la rifinitura di questo pomeriggio, si sposteranno in ritiro dove rimarranno fino allo spostamento al Franchi per la gara contro gli scaligeri, in programma alle ore 15. Ecco la lista dei giocatori chiamati da Prandelli, che ha lasciato a casa Duncan ed Eysseric ma ha aggregato di nuovo il classe 2003 Krastev: