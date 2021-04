CONTI, Con il Parma in B l'ex obiettivo torna al Milan

Il futuro di Andrea Conti sembra deciso: il difensore del Parma, molto vicino alla Fiorentina nella finestra di mercato invernale, in caso di retrocessione del club emiliano, a fine stagione tornerà al Milan. La salvezza del Parma era infatti condizione per far scattare l'obbligo di riscatto dei ducali, condizione che difficilmente si verificherà visti gli 11 punti di ritardo della squadra di D'Aversa dal quartultimo posto. Il terzino classe '94 tornerà quindi al Milan, club con cui ha un contratto in scadenza nel 2022.