CONTE, Per la corsa lì davanti Inter e Dea sono favorite

© foto di www.imagephotoagency.it

In un’intervista rilasciata post-partita ai microfoni di DAZN, l’allenatore del Napoli, neo capolista della Serie A, Antonio Conte ha parlato anche della bagarre per il primo posto in classifica, a cui si è iscritta anche la Fiorentina dopo le sette vittorie consecutive. Tuttavia, il tecnico non sembra individuare nei viola una squadra da temere maggiormente. Ecco le sue parole, riferite ad altre concorrenti: “La differenza è che noi, rispetto ad alcune squadre che ci stavano davanti, come Inter e Atalanta che prima di questa partita ci avevano comunque sorpassato, stiamo parlando di strutture che lavorano da tanti anni con lo stesso allenatore. L'anno scorso l’Inter ha vinto lo scudetto a mani basse e l’Atalanta ha vinto la Coppa Uefa battendo il Bayer Leverkusen, Campione di Germania.

Quando io parlo di squadre già fatte, deve essere un motivo di orgoglio e soddisfazione per noi che, nonostante tutto questo – tante squadre che hanno fatto sette vittorie consecutive – alla fine noi siamo lì. È la dimostrazione che noi stiamo facendo anche un gran lavoro, però dobbiamo continuare a farlo perché sappiamo che altri sono più avanti nel lavoro. Noi dobbiamo continuare a crescere per gradi.”