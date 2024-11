CONTE, L'obiettivo è l'Europa. Solo uno fa i miracoli

FirenzeViola.it

Nella conferenza stampa di presentazione della prossima partita contro l'Atalanta, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha continuato a ridimensionare gli obiettivi degli azzurri, primi in classifica con 4 punti di vantaggio sull'Inter: "Miracoli? Sono molto credente - le parole riportate da TMW - conosco solo una persona che li fa. Io prego sempre, anche per la squadra, che stia bene, oltre alla mia famiglia c'è anche una preghiera per i calciatori, lo dico sinceramente. Noi, la squadra ed il club possiamo andare uniti, compatti, per costruire qualcosa d'importante e che duri nel tempo, poi si dice Dio vede e provvede. A noi non deve mancare ciò che dobbiamo fare, lavorare e metterci a disposizione, tutti, dal cuoco ed il magazziniere per creare qualcosa di bello che può dare in un campionato dei punti in più. Non dobbiamo sbagliare niente su questo, non siamo nelle condizioni di poter sbagliare. Poi i miracoli calcistici ci sono sempre stati, ma devi lavorare per sperare accada, non basta pregare".

Gara da Scudetto?

"Non lo so se può essere definita da Scudetto, ma sicuramente anche l'anno prossimo cercheranno di entrare in Europa, loro ci sono già dalla porta principale, il nostro obiettivo è di rientrare in Europa cercando di rubare l'idea agli altri ed entrarci dalla porta principale. Loro sono una realtà consolidata, da anni sono presenti nella competizione più importante. La squadra è cresciuta anno dopo anno e l'Europa League ti dà consapevolezza, hanno costruito un percorso e continuano a farlo, potenziandosi. Per noi possono essere un esempio, hanno messo mattoni ogni anno, costruendo anche dopo cessioni importanti, come sono andati via a noi perché non dimentichiamo che abbiamo perso dei giocatori, non so se li perderemo ancora, ma sono stati sostituiti in maniera adeguata e loro con il lavoro sono competitivi. Grande merito a Gian Piero, ora sono conosciuti come una squadra forte, l'ho vista con l'Arsenal... sono forti, non per incensarli, ma complimenti a loro e possono essere un esempio per noi perché dobbiamo fare degli step per diventare forti e puntare a cose importanti".

L'entusiasmo?

"L'entusiasmo deve essere benzina, è positivo, sarò l'ultima persona a spegnere l'entusiasmo, dobbiamo cavalcare l'entusiasmo, alimentarlo venendo qui ogni giorno e lavorando con un solo pensiero in testa per renderli orgogliosi al di là del risultato. Io voglio che ci sia l'attaccamento, senso d'appartenenza, poi il risultato è relativo. A Milano sentirli cantare a fine partita... ci deve riempire il cuore e dare forza nella difficoltà e nella fatica. Ci deve dare qualcosa in più per superare le difficoltà, non smorzerò mai gli entusiasmi, devono essere con noi. E' giusto sognare la cosa più bella per loro, ma in maniera realistica io devo dire che è l'inizio di un percorso per dare stabilità per Napoli, per il presidente e per i tifosi che meritano gioie".

L'Atalanta gioca uomo su uomo esasperato.

"Noi stiamo preparando la gara, con loro devi essere molto preparato, oggi siamo stati molto... ho rotto molto le scatole ai calciatori per fargli capire alcune situazioni. La partita non va solo giocata, va preparata, va fatto vedere cosa accadrà. Dire siamo questi, abbiamo i nostri concetti va bene, ma devono sapere cosa accadrà e se ti prepari prima trovi o dai già delle situazioni. Quello qualitativo scombina alcune situazioni, ma la preparazione in gare fisiche come queste e danno grande pressione in ogni zona sono partite che le devi preparare in maniera accurata e rompere tanto le scatole"