CONDÒ, Con Borja viola coperti a centrocampo. Ora...

Paolo Condò, noto giornalista e opinionista Sky, è intervenuto per parlare di Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Con Borja Valero i viola sono ben coperti a centrocampo. Conte lo ha preferito anche ad Eriksen, ma sicuramente non sarà a disposizione per 45 partite. Bonaventura? Lui come Borja è un buon acquisto, ma lo vedo più trequartista. Torreira? A 20 milioni forse è anche comprato bene. Il prezzo mi sembra corretto. Vlahovic? Se non gioca va dato in prestito, in particolare se arriva un'altra punta. Ha qualità superiore. Obiettivo stagionale? Europa League o Confederations League, la terza competizione europea. Roma, Lazio e Sassuolo saranno le rivali, ma fino a dicembre sarà un campionato strano con i viola che possono essere avvantaggiati dai pochi cambiamenti fatti".