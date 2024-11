COMPAGNONI, La cifra sborsata per Kean oggi fa sorridere

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il telecronista di Sky Maurizio Compagnoni, ospite proprio negli studi di Sky Sport, ha parlato così del momento della Fiorentina: "L'arrivo di Kean è stato fondamentale. Con Italiano il problema della prima punta c'è sempre stato, ora c'è Kean che ha voluto la Fiorentina e la società viola ha voluto fortemente lui per una cifra che oggi fa sorridere, ma che in estate aveva lasciato in molti perplessi. Al PSG Kean aveva una grande stagione, ora sta diventando un attaccante di livello internazionale. Poi non è solo Kean.

Ad esempio la Fiorentina che ha giocato contro la Puskas Akademia è molto diversa da quella che stiamo vedendo ora. E' stato giusto dare tempo a Palladino che ha fatto delle scelte non banali, come quella di puntare su Comuzzo per esempio. Ha cambiato sistema di gioco e ha mostrato grande duttilità tattica. E' stata brava la società che non lo ha mai messo in discussione anche nei momenti di difficoltà".