COMO, Il Sinigaglia è un red carpet: in tribuna Hugh Grant

Dopo Fabregas come tecnico e proprio oggi l'annuncio dell'ingresso di Varane nell'organigramma e nel CdA, il Como sfoggia nomi famosi e vip anche in tribuna, allo stadio Sinigaglia di Como. Dopo l'attrice Kate Beckinsale ad inizio ottobre, oggi per la sfida di Parma in tribuna ci sono infatti gli attori Hugh Grant (famoso soprattutto per Love Actually, Il diario di Bridget Jones, Quattro matrimoni e un funerale e Notting Hill) e Andrew Garfield (attore in The Social Network, 99 Homes, La battaglia di Hacksae Ridge e Thje Amazing Spiderman).