COMMISSO, Siparietto con Elkann: "Basta vincere"

Curioso siparietto in occasione del Columbus Day a New York tra Rocco Commisso e John Elkann, legato da un'holding di investimento ai bianconeri. Il presidente dei viola ha rivolto la parola all'imprenditore italiano dicendogli in maniera simpatica di non vincere più in Italia e di lasciare spazio anche alla Fiorentina. Di contro Elkann ha chiesto lui come mai, da tifoso juventino, ha acquistato proprio il club viola. Immediata la risposta di Commisso che sorridendo e scherzando ha detto: "Voi non mi avete voluto. Comunque complimenti per quanto state facendo, vorrei emularvi, anzi fare più di quanto abbiate fatto finora".