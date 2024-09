COLOMBA, Viola bravi con la Lazio: inutili dubbi sui rigori

FirenzeViola.it

L'allenatore Franco Colomba ha parlato al sito LazioNews24 anche della gara dei biancocelesti con la Fiorentina e le polemiche sui due rigori: "La Fiorentina domenica ha vinto perché è stata brava a non mollare mai, ha avuto le sue occasioni e ha gestito bene i momenti della partita. Per quanto riguarda i due rigori che gli sono stati assegnati, sono penalty che faranno sempre discutere e fanno clamore, quindi non vale la pena stare a sindacare sulla decisione di un arbitro che con la Var ora ha la possibilità di vedere al meglio gli episodi, ed è importante specialmente per le squadre di provincia che lottano per la salvezza".