CLASSIFICA, La Lazio scavalca la Fiorentina: ora 8ª

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio vince 2-0 sul campo del Torino nel recupero del 21° turno, gara che non si era giocata per l'impegno in Supercoppa dei biancocelsti. Le reti, realizzate nella ripresa, portano le firme di Guendouzi e Cataldi. Con questa vittoria la Lazio sale a 40 punti scavalcando la Fiorentina e portandosi ad una lunghezza dalla Roma. Il Torino resta fermo a quota 36, gli stessi del Napoli, con gli azzurri che hanno ancora una gara da recuperare.

La classifica aggiornata

Inter 63 punti (24 partite giocate)

Juventus 54 (25)

Milan 52 (25)

Atalanta 45 (24)

Bologna 45 (25)

Roma 41 (25)

Lazio 40 (25)

Fiorentina 38 (25)

Napoli 36 (24)

Torino 36 (25)

Monza 33 (25)

Genoa 30 (25)

Lecce 24 (25)

Udinese 23 (25)

Frosinone 23 (25)

Empoli 22 (25)

Sassuolo 20 (24)

Hellas Verona 20 (25)

Cagliari 19 (25)

Salernitana 13 (25)