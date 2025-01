CLASSIFICA, Fiorentina momentaneamente all'8° posto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è stata una grande domenica per la classifica della Fiorentina, in attesa che la squadra di Raffaele Palladino scenda stasera in campo alle ore 20:45 contro la Lazio.

Con il pareggio di ieri del Bologna e la vittoria del Milan oggi alle 15, i viola sono stati scavalcati dalle due squadre nello scacchiere della massima competizione italiana, mentre la Roma si è avvicinata ulteriormente ed è ora a soli tre punti di distanza al nono posto: la Fiorentina invece si ritrova all'ottava piazza e con una sconfitta stasera uscirebbe momentaneamente dalla zona che garantisce un posto in una competizione europea la prossima stagione, a meno che il ranking non consegni come l'anno scorso un posto in più in Champions all'Italia.