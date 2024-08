CHIESA, Roma pronta all'assalto in caso di addio di Dybala

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato dal sito della Gazzetta dello Sport, nel caso in cui la Roma dovesse trovare la quadra per la cessione in Arabia di Paulo Dybala, i giallorossi andrebbero con forza su Federico Chiesa, vecchio pallino di De Rossi e praticamente fuori rosa nella Juventus. Un altro domino estivo che potrebbe verificarsi la prossima settimana, con l'ex attaccante viola che dopo le difficoltà incontrare a Torino, potrebbe cercare il rilancio nella capitale e sotto la guida di un allenatore che lo stima da sempre e che lo inserirebbe immediatamente nei propri quadri tattici.