CHIESA, La Juve lo molla: Rocco e l'adeguamento...

"Chiesa, primo gol di Commisso". Questo il titolo dedicato alla Fiorentina sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio che fa riferimento al futuro del numero 25 viola. Il tempo gioca a favore dei viola: inevitabile tuttavia l'adeguamento del contratto fino a tre milioni per farlo restare. La Fiorentina e Rocco sono tranquilli. Federico non ha chiesto di essere ceduto e la Juve non affonda il colpo. Quindi per adesso la partita la sta vincendo il patron viola che molto probabilmente riuscirà a trattenere il talento gigliato.