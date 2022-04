CHAMPIONS, Passano le inglesi: out l’Atletico

Questi i risultati delle due gare di Champions di stasera.



LIVERPOOL-BENFICA 3-3 - Il Liverpool, in versione depotenziate viste le assenze iniziali di Van Dijk, Alexander-Arnold, Robertson, Thiago Alcantara, Mané e Salah, dopo il 3-1 dell'andata pareggia col Benfica ad Anfiel e stacca il pass per la semifinale di Champions League contro il Villarreal. 3-3 il finale in Inghilterra, una partita per lunghi tratti controllata dagli uomini di Klopp ma ripresa con voglia e caparbietà nel finale dai portoghesi.

ATLETICO MADRID-MANCHESTER CITY 0-0 - Finisce con un pareggio a reti bianche al Wanda Metropolitano, con l'Atletico che ha provato fino all'ultimo minuto di sbloccare la gara. In virtù dell'1-0 dell'andata passa quindi la squadra di Gaurdiola che vola in semifinale.