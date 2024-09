CHAMPIONS, Le ufficiali di Juventus-PSV. Dal 1° Nico

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi inizia la nuova Champions League. La massima competizione europea per club con il nuovo formato parte, oltre alla sfida tra Young Boys e Aston Villa, con il match dell'Allianz Stadium tra Juventus e PSV. La Juventus torna a giocare un match in Champios League dalla sfida contro il Paris Saint Germain, valuida per la fase a gironi, del 2 novembre 2022. Di seguito le scelte dei due allenatori:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Adzic, K.Thuram, Fagioli, Weah, Douglas Luiz, Cabal, Savona, Rouhi, Mbangula. Allenatore: Thiago Motta.

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Drommel; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Til, Schouten, Veerman; Bakayoko, de Jong, Tillman. A disposizione: Schiks, Smolenaars, Lang, Pepi, Mauro Junior, Driouech, Babadi, Land, Bresser, Saibari, Nagalo. Allenatore: Peter Bosz.